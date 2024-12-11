Володимир Зеленський подякував українським воїнам за успішні удари по російських військових об'єктах та об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Він зазначив, що такі дії демонструють дальність і точність українських сил, повертаючи Росію до реальності необхідності завершення війни.

Про це йдеться у зверненні президент України.

“Це саме такі далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності – до реальності того, що війну потрібно завершувати”, — написав Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту про результати операції та ситуацію на основних фронтових напрямках. Найбільш інтенсивні бої тривають у Донецькій області, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках. Російська армія зазнає рекордних втрат, особливо у листопаді та грудні.

“Я дякую всім нашим воїнам за стійкість. Особливо за бої на фронті хочу відзначити воїнів 68-ї окремої єгерської бригади, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 38-ї окремої бригади морської піхоти”, — наголосив президент.

Також було обговорено ситуацію в районах проведення Курської операції. Зеленський підкреслив, що головною метою є максимальне зменшення воєнного потенціалу Росії.