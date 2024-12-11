Про це йдеться у зверненні президент України.
“Це саме такі далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності – до реальності того, що війну потрібно завершувати”, — написав Зеленський.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту про результати операції та ситуацію на основних фронтових напрямках. Найбільш інтенсивні бої тривають у Донецькій області, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках. Російська армія зазнає рекордних втрат, особливо у листопаді та грудні.
“Я дякую всім нашим воїнам за стійкість. Особливо за бої на фронті хочу відзначити воїнів 68-ї окремої єгерської бригади, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 38-ї окремої бригади морської піхоти”, — наголосив президент.
Також було обговорено ситуацію в районах проведення Курської операції. Зеленський підкреслив, що головною метою є максимальне зменшення воєнного потенціалу Росії.
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