План перемоги України залежить від швидких рішень США та країн-союзників, та розрахований на виконання з жовтня по грудень цього року.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, яка відбулась у п’ятницю, 20 вересня.

За словами Зеленського, план перемоги найближчим часом буде обговорений із союзниками та президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, від волі якого залежить “більшість рішень”.

“Щодо плану перемоги. Хотілося б бути послідовною людиною і всі деталі я буду обговорювати з президентом США, тому що в більшості своїй рішення щодо плану залежить саме від нього. Ну, і також від інших союзників, але там є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки США. Дуже сподіваюся, що він підтримає цей план”, – заявив президент.

Він додав, що весь план розрахований “на швидкі рішення наших партнерів”, які мають реалізуватися починаючи з жовтня по грудень 2024 року.

Український лідер наголосив на важливості не відкладати ці рішення на потім – це і є умова, аби план перемоги спрацював.