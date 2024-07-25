Про це заявив у відеозверненні Президент Володимир Зеленський.

“Відчутно, що (оборонна) галузь стає вже зовсім іншою – більш сильною, більш ефективною. Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали реально й помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення. Не лише кошти державного бюджету, а й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні. Сьогодні ми визначились і з “Укроборонпромом”, і з нашими ракетниками щодо оновлених завдань”, — сказав він в своєму відеозверненні.

За його словами, щодо багатьох напрямів є не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки – постачання, що зростає.

“Плюс щодо наших далекобійних дронів ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати”, — додав Зеленський.

Глава держави також відмітив, що провів розмову з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. За його словами, “хороші результати є. Багато різних аспектів – і щодо нашої броньованої техніки, і щодо дронів, і щодо артилерії”. Також провів нараду з відповідальними за державні підприємства.

“Ті, що колись були збитковими або не завжди контролювалися нашою державою, зараз працюють саме так, як потрібно, та дають гроші в державний бюджет. Це десятки мільярдів гривень, які зміцнюють Україну”, — зазначив президент.