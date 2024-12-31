Президент України Володимир Зеленський оголосив про нововведення, які полегшують процедуру отримання офіцерських звань солдатами та сержантами, які мають бойовий досвід.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

“Сьогодні ж є рішення, яке допомагає нашій армії ставати більш сучасною та реалізувати досвід оборони зараз — досвід цієї війни. Ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом, і це правильні соціальні ліфти для армії“, — зазначив Зеленський.

Президент також нагадав, що цього ж дня призначив Ольгу Решетилову Уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей.

Зеленський зазначив, що у застосунку “Армія+” розпочалося опитування щодо діяльності військового омбудсмена. Глава держави закликав солдатів і офіцерів долучитися до опитування, щоб допомогти сформувати ефективну інституцію для захисту прав військових.

“Дуже важливо, щоб кожен наш військовий відчував: це справді реально — звертатися по підтримку й отримувати її. Що саме та як саме має робити військовий омбудсмен, правильно будувати за участю наших воїнів і прямо їх про це запитати”, — сказав Зеленський.

Міністр оборони України Рустем Умєров привітав Ольгу Решетилову із призначенням та зауважив, що вона є досвідченою та результативною українською правозахисницею, яка вже зробила значний внесок у розвиток державних інституцій та підтримку українців.

Ольга Решетилова — журналістка, правозахисниця, співкоординаторка “Медійної ініціативи за права людини”. Закінчила Острозьку академію.

У 2014 році співзаснувала фонд “Повернись живим”, де координувала роботу з силовими структурами. З 2015 року зосередилася на розслідуванні порушень у секторі безпеки. Працювала в Українській Гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ) і входила до Комісії з обрання голови НАЗК. У МІПЛ відповідає за комунікацію.