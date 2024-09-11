Про це повідомив президент України.
У заході, крім українських посадовців, взяли участь українські захисники, президент Литви, прем’єрка Латвії, прем’єр Хорватії, голова Сенату Чехії, голова парламенту Молдови, а також представники дипломатичних місій.
“Ще донедавна тут був сквер чекістів. І нікому з вас не потрібно пояснювати, хто це. У ваших країнах знають і пам’ятають про їхні жахливі злочини”, – сказав Зеленський.
Меморіал присвяченій вшануванню пам’яті геноциду кримських татар. Він буде символом того, що тирани неодмінно зазнають поразки.
“Ми впевнені, що Крим буде вільним. Це наше спільне завдання, і весь світ сьогодні разом з Україною в цій боротьбі”, – сказав президент.
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