Про це повідомив президент України.

У заході, крім українських посадовців, взяли участь українські захисники, президент Литви, прем’єрка Латвії, прем’єр Хорватії, голова Сенату Чехії, голова парламенту Молдови, а також представники дипломатичних місій.

“Ще донедавна тут був сквер чекістів. І нікому з вас не потрібно пояснювати, хто це. У ваших країнах знають і пам’ятають про їхні жахливі злочини”, – сказав Зеленський.

Меморіал присвяченій вшануванню пам’яті геноциду кримських татар. Він буде символом того, що тирани неодмінно зазнають поразки.