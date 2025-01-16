Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2025 році існує реальна можливість завершення повномасштабної війни.

Про це він розповів в інтерв’ю польським ЗМІ, зазначивши, що 47-й президент США Дональд Трамп також прагне завершення конфлікту.

“Так, є можливість завершити війну у 2025-му. Трамп хоче закінчити війну. Це його меседжі, вони публічні й непублічні. Він спроможний тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай. І боїться об’єднаної Європи,” – заявив Зеленський.

Роль Європи у протистоянні з Росією

Зеленський зазначив, що Європа не зможе самостійно протистояти Росії без України через чисельну перевагу ворога в армії та озброєнні.

“Росія має більше зброї й нахабства. Європейці цивілізовані й не звикли до такого, коли Росія має досвід, що добре розуміє Путін,” – сказав президент.

На його думку, Європейський Союз повинен збільшити виробництво озброєнь у 2-3 рази, щоб показати Росії свою здатність захищатися та запобігти подальшій агресії.

Гарантії безпеки для України та роль Трампа

Президент наголосив на важливості гарантій безпеки для України, які може забезпечити Америка. Він також висловив думку, що Дональд Трамп є лідером, здатним змусити російського диктатора Володимира Путіна перейти до дипломатії.

“Трамп, я вважаю, спроможний і запропонувати Україні реальні гарантії безпеки,” – додав Зеленський.

Україна, на його думку, повинна домовитися з потенційним майбутнім президентом США про міцне партнерство та забезпечення стабільності в регіоні.