Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, він провів окрему розмову з командувачем Повітряних сил після хвилі обурення і дискусій на цю тему.

“Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань — нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам,” — зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що військовослужбовців із підрозділів різних видів та родів військ, окрім гостродефіцитних спеціалістів, після підготовки направляють для посилення піхотних та штурмових бригад.

Тим часом Зеленський заявив, що мобілізаційний вік в Україні знижувати не будуть, незважаючи на існуючі пропозиції з цього питання, оскільки основною проблемою є забезпечення технікою, зокрема бронетехнікою, артилерією та іншим необхідним обладнанням.