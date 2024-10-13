Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні дав оцінку можливій появі північнокорейських військових на фронті в Україні.
“Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку”, – сказав глава держави.
Також він наголосив на тому, що фронт потребує більшої підтримки. У цьому контексті Зеленський сказав, що мова йде не лише про більшу далекобійність, а й про збільшення тиску на агресора й недопущення більшої війни.
“Справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами – заради такої сили, заради справжнього миру. Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться”, – додав український лідер.
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