Володимир Зеленський повідомив, що в Запоріжжі триває рятувальна операція після жорстокого ракетного удару, завданого Росією. Наразі відомо про трьох загиблих, щонайменше 14 осіб отримали поранення. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Про це повідомив президент України.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу зруйновано офісну будівлю, пошкоджено медичний центр та міську забудову. Під завалами можуть перебувати люди. Для їх порятунку залучено всі необхідні служби.

Зеленський наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України, підкресливши, що світ має достатньо систем, зокрема, таких як Patriot, для захисту мирного населення.

“Кожен такий удар доводить, що необхідно збільшувати можливості нашої ППО. Світ має достатньо систем, щоб зробити це. Ми передали всі запити щодо ППО партнерам: і щодо “петріотів”, і щодо інших систем, які можуть бути ефективними для захисту життя”, — написав президент.

Президент зазначив, що питання забезпечення ППО залежить від політичних рішень американської адміністрації та лідерів європейських і світових країн. Ці рішення можуть врятувати тисячі життів та позбавити російський терор сенсу.