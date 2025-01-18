Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ранкових обстрілів Києва та Запоріжжя та закликав західних партнерів об’єднати зусилля для посилення тиску на Путіна та тих, хто йому допомагає у військовій агресії.

Про це йдеться у відповідному відео глави держави.

“Під ранок ворог здійснив удар балістикою по центру Києва. Є падіння уламків. Відомо про трьох загиблих і трьох поранених. Мої співчуття рідним та близьким. Пошкоджені житлові будинки, станція метро, магазини, кав’ярні та цивільна інфраструктура. Всі служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу”, – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що під ворожим ударом зранку було і місто Запоріжжя.

“Відомо про десять постраждалих, інші люди можуть бути під завалами. Зруйновано інфраструктуру, пошкоджено житло багатьох людей, крамниці. Рятувальна операція триває досі”, – зазначив Президент.

Зеленський закликав світ об’єднати зусилля для посилення тиску на Росію і всіх тих, хто їй допомагає у цій війні.

“Усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари. Ми можемо зробити це тільки в єдності з усім світом”, – наголосив український лідер.

Нагадаємо, ранкова атака РФ по Києву призвела до значних руйнувань в районі ст. метро “Лук’янівка”, що у Шевченківському районі міста. Тут пошкоджений трубопровід, будівлі та авто, у місцевих мешканців деякий час були проблеми з водою.

За даними керівника КМВА, в результаті ракетної атаки загинули троє людей, ще троє осіб отримали поранення. Інформація про четверту жертву, на щастя, не підтвердилася.