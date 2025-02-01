Протягом ночі та під ранок 1 лютого російські війська атакували Україну ракетами, ударними дронами та авіабомбами. У відповідь на черговий терористичний акт РФ, Президент України Володимир Зеленський закликав світ посилити підтримку нашої країни.

Про це йдеться у заяві глави держави.

Зеленський зазначив, що внаслідок влучання по будинку у Полтаві загинуло троє осіб, ще десятеро людей отримали поранення, серед них діти. Також є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях.

“Станом на зараз відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області. Мої співчуття рідним та близьким”, — додав президент.

Глава держави підкреслив, що кожна подібна російська атака доводить, що Україні потрібно більше підтримки в захисті від російського терору.

“Кожна система ППО, кожна протиракета — це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію”, — резюмував український лідер.

Нагадаємо, цієї ночі та зранку російські війська атакували Україну дронами та ракетами, вибухи пролунали у кількох регіонах країни.