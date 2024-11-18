Сьогодні, 18 листопада, російські війська вдарили по житловому району в Одесі. Ракета влучила на парковку, пошкодивши багатоквартирний будинок, університет та адміністративну будівлю. Станом на зараз відомо про 8 загиблих і майже два десятки постраждалих.

Про це повідомив президент України.

Він зазначив, що залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує.

Зеленський наголосив, що ці атаки не є випадковими, а є навмисними показовими ударами. За його словами, Росію цікавить лише війна.