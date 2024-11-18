Про це повідомив президент України.
Він зазначив, що залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує.
Зеленський наголосив, що ці атаки не є випадковими, а є навмисними показовими ударами. За його словами, Росію цікавить лише війна.
“Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито “утримання” від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути в усіх частинах світу: від залів, де зустрічаються члени “Групи двадцяти”, до всіх столиць світу”, — відреагував президент.
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