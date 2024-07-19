Володимир Зеленський показав наслідки ракетного удару росіян по Миколаєву. Ворог влучив у дитячий майданчик поблизу звичайного будинку.

Про це повідомив глава держави у Telegram.

Він зазначив, що станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким.

“Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу”, — написав президент.