Президент Володимир Зеленський назвав рішення американського колеги Джо Байдена вийти з передвиборчих перегонів "важким, але сильним".

Допис відповідного змісту глава держави опублікував у X.

“За останні роки було прийнято багато сильних рішень, які запам’ятаються як сміливі кроки, що їх зробив президент Байден у відповідь на складні часи. І ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення”, – написав Зеленський.

Україна вдячна Байдену за “непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу, яка разом із сильною двопартійною підтримкою у Сполучених Штатах була й залишається критично важливою”, додав він.

Президент наголосив, що американський лідер підтримав Україну в “найдраматичніший момент в історії”, допоміг запобігти путінській окупації, і продовжує підтримувати українців протягом всієї війни.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід з президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.