Допис відповідного змісту глава держави опублікував у X.
“За останні роки було прийнято багато сильних рішень, які запам’ятаються як сміливі кроки, що їх зробив президент Байден у відповідь на складні часи. І ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення”, – написав Зеленський.
Україна вдячна Байдену за “непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу, яка разом із сильною двопартійною підтримкою у Сполучених Штатах була й залишається критично важливою”, додав він.
Президент наголосив, що американський лідер підтримав Україну в “найдраматичніший момент в історії”, допоміг запобігти путінській окупації, і продовжує підтримувати українців протягом всієї війни.
21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід з президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
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