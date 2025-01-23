Зеленський відреагував на заклики мобілізувати 18-річних: Захід не може ставити умови Україні

Про це він заявив в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Зеленський нагадав, що раніше в Україні мобілізувати можна було тільки з 27 років, але згодом вік мобілізації знизили до 25 років. Він наголосив, що якщо є люди 25+, які не мають зброї, мобілізація молодших не має сенсу, оскільки це збільшує кількість незбройних людей, а не забезпечує захист. За його словами, в таких випадках краще використовувати дрони для забезпечення оборони.

Президент зазначив, що, якщо треба мобілізувати молодь, це повинно супроводжуватися відповідною підготовкою, екіпіруванням і зброєю. Він підкреслив, що в цій війні Захід не може ставити умови Україні, як і Україна не ставить їх Заходу. Україна має бути союзником, а не суб’єктом, якому диктують умови.

Зеленський зазначив, що якщо союзники не надають Україні все необхідне, зокрема далекобійне озброєння, але при цьому закликають мобілізувати молодь, це “не чесно”. Він підкреслив, що в діалозі кожна сторона повинна виконувати свої зобов’язання.

Президент також акцентував, що Україна платить найбільшу ціну в цій війні — людські життя, тоді як союзники відмовляються надсилати своїх інструкторів для навчання українських військових, водночас закликаючи знижувати вік мобілізації.

“Це несправедливий діалог”, — підсумував Зеленський.