Про це повідомляє Reuters.

У рамках візиту заплановані зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі. Організацією зустрічі займається генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Програма передбачає спільне засідання та кілька двосторонніх переговорів із Зеленським.

Головною темою обговорень стане підтримка України у війні проти Росії.

“Це не буде зустріч, на якій будуть прийняті конкретні рішення, вона буде більш політичною, щоб обговорити найближчі тижні і місяці”, – зазначило джерело, знайоме з деталями візиту.