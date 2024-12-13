Президент України Володимир Зеленський наступної середи, 19 грудня, здійснить візит до Брюсселя, де зустрінеться з лідерами країн ЄС і НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

У рамках візиту заплановані зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі. Організацією зустрічі займається генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Програма передбачає спільне засідання та кілька двосторонніх переговорів із Зеленським.

Головною темою обговорень стане підтримка України у війні проти Росії.