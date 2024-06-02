Володимир Зеленський після Сінгапуру поїде на Філіппіни.

Про це повідомляє Rappler.

Видання пише, що Зеленський після поїздки до Сінгапуру пізно ввечері у неділю прибуде до столиці Філіппін – Маніли.

Зазначається, що це його перший візит до Маніли після обрання президентом у 2019 році.

1 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції “Діалог Шангрі-Ла”. Зеленський зустрівся із главою Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом й обговорив із ним перспективи поглиблення двосторонніх відносин між державами.