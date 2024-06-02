Про це повідомляє Rappler.
Видання пише, що Зеленський після поїздки до Сінгапуру пізно ввечері у неділю прибуде до столиці Філіппін – Маніли.
Зазначається, що це його перший візит до Маніли після обрання президентом у 2019 році.
1 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції “Діалог Шангрі-Ла”. Зеленський зустрівся із главою Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом й обговорив із ним перспективи поглиблення двосторонніх відносин між державами.
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