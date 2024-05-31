Про це повідомляє Reuters.
Очікується, що на головній конференції з питань безпеки в Азії, яка відбудеться в Сінгапурі, буде обговорюватися допомога Україні. Учасниками заходу будуть міністр оборони США Ллойд Остін та очільник міноборони Китаю Дун Цзюнь. За інформацією в ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський звернеться до делегатів “Діалогу Шангрі-Ла” в суботу, 1 червня.
Також відзначено, що Росія не бере участі в конференції з 2022 року.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський у суботу, 1 червня, відвідає Саудівську Аравію. Метою візиту стало заручення підтримкою країни напередодні запланованого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.
Сьогодні, окрім Швеції, президент України підписав безпекові угоди також з Ісландією та Норвегією.
- Президент підписав безпекові угоди з двома країнами Європи
- Президент України відвідає Саудівську Аравію, — ЗМІ
- Китай не братиме участь у Саміті миру в Швейцарії, — Reuters