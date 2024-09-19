Про це повідомили в Офісі президента України.
Зазначається, що Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також з українською громадою. На полях Генасамблеї президент проведе двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.
Глава держави зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом і представить йому План перемоги.
“Глава Української держави розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи”, — зазначили в Офісі президента.
У Білому Домі підтвердили, що зустріч відбудеться 26 вересня. Окрім того, Зеленський зустрінеться з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.
“Лідери обговорять стан війни між Росією та Україною, зокрема стратегічне планування України та підтримку США для України в її захисті від російської агресії. Президент і віцепрезидентка підкреслять свою непохитну відданість підтримувати Україну, доки вона не переможе у цій війні”, — повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
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