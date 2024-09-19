Наступного тижня президент України здійснить візит до Сполучених Штатів Америки, де зустрінеться з Джо Байденом, Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій та 45-м Президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Зазначається, що Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також з українською громадою. На полях Генасамблеї президент проведе двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Глава держави зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом і представить йому План перемоги.

“Глава Української держави розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи”, — зазначили в Офісі президента.

У Білому Домі підтвердили, що зустріч відбудеться 26 вересня. Окрім того, Зеленський зустрінеться з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.