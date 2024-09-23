Про це повідомили в Офісі Президента.

Як зазначається, виробничі потужності заводу нині повністю завантажені задля забезпечення потреб українських Збройних Сил, і їх суттєво збільшили впродовж останнього року.

Зеленський ознайомився з виробничим процесом та обговорив з керівництвом заводу важливість безперебійного постачання оборонної допомоги Україні.

Президент України також зазначив, що Сполучені Штати залишаються основними партнерами України з самого початку повномасштабного вторгнення Росії, і висловив надію на продовження співпраці в майбутньому.

“Для нас честь розпочати візит у Сполучені Штати Америки саме зі Скрентона, із цього заводу, з Пенсильванії. Ми дуже раді мати таких партнерів. Звичайно, ми розуміємо, що США допомагали нам із самого початку повномасштабного вторгнення. І ми розраховуємо на подальшу підтримку. Дякую Президенту Байдену, Конгресу США та всім працівникам таких заводів”, – зазначив Володимир Зеленський.

Однією з ключових тем обговорення стало питання можливого початку спільного виробництва озброєння на території України.

Президент Зеленський підкреслив важливість залучення американських інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс (ОПК), що сприятиме розвитку оборонної інфраструктури країни та підвищенню її обороноздатності. Також під час зустрічі було відзначено, що на цьому й інших американських заводах уже суттєво наростили виробничі потужності, і процес їхнього розширення триватиме й надалі.

Зеленський особисто подякував працівникам заводу, серед яких близько 400 людей, які щоденно працюють над виготовленням критично важливих боєприпасів.

“Ви врятували мільйони українців своєю працею. Від себе й від усього українського народу хочу висловити щиру вдячність за вашу допомогу у протистоянні російській агресії”, – сказав Глава держави.

Візит Зеленського до Сполучених Штатів також передбачає зустрічі з політичними лідерами країни, включно з Президентом Джо Байденом та представниками Конгресу, де буде обговорено питання подальшої військової та економічної підтримки України.