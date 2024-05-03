Про це глава держави повідомив у Telegram.
«Вітаю вас із професійним днем – днем Державної прикордонної служби України, який ми відзначали цього тижня. Я дякую вам від імені всіх українців за вашу надійність та силу, які ви проявляєте в захисті нашого кордону і в боях заради України разом з усіма нашими Силами оборони та безпеки. Дякую кожному підрозділу, кожному солдату та командиру Державної прикордонної служби України за те, що ви є дійсно міцною опорою для нашої держави», – сказав Зеленський у зверненні до прикордонників.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників і захисниць України.
Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» із присвоєнням звання Герой України двом військовим, двоє прикордонників отримали відзнаки Президента «Хрест бойових заслуг».
Ще шістьом військовим Зеленський вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та вісьмом – ордени «За мужність» ІІІ ступеня.
Відзнаку «За мужність та відвагу» отримали три підрозділи: 15-й мобільний прикордонний загін, 7-й прикордонний Карпатський загін та Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України.
Також під час візиту президента йому показали військову техніку, яка стоїть на озброєнні прикордонників.
«Бронетехніка, РСЗВ, артилерія, дрони, засоби РЕБ – оглянув техніку, яку використовують українські прикордонники для захисту нашої держави. Пишаємося кожним нашим воїном! Дякуємо всім, хто додає Україні ще більшої сили», – розповів він.
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