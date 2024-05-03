Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Вітаю вас із професійним днем – днем Державної прикордонної служби України, який ми відзначали цього тижня. Я дякую вам від імені всіх українців за вашу надійність та силу, які ви проявляєте в захисті нашого кордону і в боях заради України разом з усіма нашими Силами оборони та безпеки. Дякую кожному підрозділу, кожному солдату та командиру Державної прикордонної служби України за те, що ви є дійсно міцною опорою для нашої держави», – сказав Зеленський у зверненні до прикордонників.