Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зеленський зазначив, що у світі майже 200 незалежних держав й кожна з них має свій характер і причину, чому ця держава є на землі. Для України такою причиною є наші люди, вважає український гарант.

“Сьогодні, у день після Різдва, ми відзначаємо найвищими державними нагородами – Золотими Зірками Героїв України – та особливою бойовою нагородою – Хрестом бойових заслуг – наших найбільш сміливих воїнів, найбільш відданих людей. Дякую за те, що ви є в України. Слава нашим воїнам!” – додав Президент.

Зауважимо, що відзнака “Хрест бойових заслуг” була заснована Указом Президента України 5 травня 2022 року. Президентською відзнакою нагороджують військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення чи видатні успіхи в управлінні військами (силами) під час ведення бойових дій.

Орден “Золота Зірка” вручається українським військовим за здійснення визначного геройського вчинку.