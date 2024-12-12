Зеленський: Військові мають проходити базову підготовку під керівництвом командирів бригад

Про це повідомив президент України.
Він вважає, що солдати повинні мати можливість проходити базову військову підготовку під керівництвом інструкторів бригад та командирів, з якими вони згодом виконуватимуть бойові завдання.
“Головне питання – підготовка наших військових. Потрібні зміни в навчальних центрах, осучаснення цієї системи. Має бути можливість проходити базову військову підготовку під керівництвом інструкторів бригад і командирів, з якими наші воїни будуть виконувати бойові завдання”, — написав президент.
Також Зеленський акцентував увагу на забезпеченні підрозділів дронами та роботі з ними, наголосивши, що вже надано “усі необхідні доручення” Кабінету Міністрів і Міністерству оборони для закриття нагальних потреб військових.
Окремо було обговорено розвиток системи протидії ворожим розвідувальним дронам, зазначивши, що вже є успішні результати, які необхідно масштабувати.
Колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» і тепер заступник керівника Офісу президента Павло Паліса буде перебувати в постійній комунікації з бойовими командирами, щоб досягти максимальних результатів.
“Досвід бойових бригад потрібно враховувати при ухваленні рішень на всіх рівнях”, — сказав Зеленський.
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