Зеленський: Військові мають проходити базову підготовку під керівництвом командирів бригад

Володимир Зеленський під час розмови з командирами батальйонів та рот 65-ї та 118-ї окремих механізованих бригад, а також 128-ї окремої бригади територіальної оборони, підкреслив важливість реформ у підготовці військових.

Про це повідомив президент України.

Він вважає, що солдати повинні мати можливість проходити базову військову підготовку під керівництвом інструкторів бригад та командирів, з якими вони згодом виконуватимуть бойові завдання.

“Головне питання – підготовка наших військових. Потрібні зміни в навчальних центрах, осучаснення цієї системи. Має бути можливість проходити базову військову підготовку під керівництвом інструкторів бригад і командирів, з якими наші воїни будуть виконувати бойові завдання”, — написав президент.

Також Зеленський акцентував увагу на забезпеченні підрозділів дронами та роботі з ними, наголосивши, що вже надано “усі необхідні доручення” Кабінету Міністрів і Міністерству оборони для закриття нагальних потреб військових.

Окремо було обговорено розвиток системи протидії ворожим розвідувальним дронам, зазначивши, що вже є успішні результати, які необхідно масштабувати.

Колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» і тепер заступник керівника Офісу президента Павло Паліса буде перебувати в постійній комунікації з бойовими командирами, щоб досягти максимальних результатів.