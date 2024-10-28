Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти, що передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів — до 7 лютого 2025 року.

Про це йдеться в картках законопроєктів №12151 та №12152.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну це може стати 13-м продовженням воєнного стану та мобілізації.

Останнє продовження воєнного стану та мобілізації було затверджено влітку — на початку серпня, коли Зеленський підписав відповідні закони, що діють до 9 листопада.