Про це йдеться в картках законопроєктів №12151 та №12152.
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну це може стати 13-м продовженням воєнного стану та мобілізації.
Останнє продовження воєнного стану та мобілізації було затверджено влітку — на початку серпня, коли Зеленський підписав відповідні закони, що діють до 9 листопада.
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