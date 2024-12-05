Зеленський вручив нагороди українським волонтерам

Володимир Зеленський відзначив представників волонтерської спільноти спеціальною державною нагородою "Золоте серце". Церемонія нагородження відбулася 5 грудня, у Міжнародний день волонтера.

Про це повідомив президент України.

“Відзначив сьогодні наших волонтерів “Золотим серцем” – спеціальною державною нагородою для представників волонтерської спільноти”, — написав президент.

Після вручення нагород Зеленський провів обговорення з волонтерами щодо ключових питань, важливих для країни та Збройних сил. Зокрема, йшлося про закупівлю FPV-дронів, зміцнення системи протиповітряної оборони, а також про організацію першого засідання технологічної Ставки, запланованого на грудень.