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Зеленський вручив нагороди українським волонтерам

Володимир Зеленський відзначив представників волонтерської спільноти спеціальною державною нагородою "Золоте серце". Церемонія нагородження відбулася 5 грудня, у Міжнародний день волонтера.

Четвер, 5 грудня 2024, 20:53

Про це повідомив президент України.

“Відзначив сьогодні наших волонтерів “Золотим серцем” – спеціальною державною нагородою для представників волонтерської спільноти”, — написав президент.

Після вручення нагород Зеленський провів обговорення з волонтерами щодо ключових питань, важливих для країни та Збройних сил. Зокрема, йшлося про закупівлю FPV-дронів, зміцнення системи протиповітряної оборони, а також про організацію першого засідання технологічної Ставки, запланованого на грудень.

“Дякую всім нашим волонтерам за допомогу українським воїнам, нашим громадам, усьому народові та за незмінну віру в Україну”, — написав Зеленський.

Теги: Володимир Зеленський, Золоте серце, нагородження

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