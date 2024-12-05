Зеленський вручив нагороди українським волонтерам

Про це повідомив президент України.
“Відзначив сьогодні наших волонтерів “Золотим серцем” – спеціальною державною нагородою для представників волонтерської спільноти”, — написав президент.
Після вручення нагород Зеленський провів обговорення з волонтерами щодо ключових питань, важливих для країни та Збройних сил. Зокрема, йшлося про закупівлю FPV-дронів, зміцнення системи протиповітряної оборони, а також про організацію першого засідання технологічної Ставки, запланованого на грудень.
“Дякую всім нашим волонтерам за допомогу українським воїнам, нашим громадам, усьому народові та за незмінну віру в Україну”, — написав Зеленський.
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