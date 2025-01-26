На честь 80-ї річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау, 26 січня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у меморіальній церемонії, що відбулася в Бабиному Яру у Києві.

Про це повідомляє Федерація єврейських громад України.

Наголошується, що Володимир Зеленський вже вдруге бере участь у меморіальних заходах у Бабиному Яру під час війни. І що увага президента увага до збереження пам’яті жертв Голокосту підтверджує важливість історії для формування нової України.

“Пам’ять – це зброя проти ненависті. На відміну від радянського періоду, коли тема Голокосту замовчувалася, сучасна Україна за підтримки президента Зеленського виховує молоде покоління на уроках минулого, формуючи справедливе та гуманне суспільство”, – зазначив голова ФЄГУ рабин Мейєр Стамблер.

За інформацією Інституту національної пам’яті, у роки Другої світової війни жертвами нацистської політики, спрямованої на винищення народів та груп, які нацисти вважали неповноцінними, стали 6 мільйонів євреїв. З них 1,5 мільйона були з території сучасної України.

Більша частина фактичних вбивств євреїв під час Голокосту відбувалася в таборах смерті в окупованій Польщі, переслідування євреїв, їх виселення у гетто і депортація з їхніх будинків відбувалися на очах у їх неєврейських сусідів в містах та селищах по всій Європі.

Бабин Яр у Києві став один із місць масових вбивств євреїв та місцевих жителів. Приводом для різанини послужили два вибухи, в результаті яких був зруйнований німецький штаб і центр міста.

Лише 29-30 вересня 1941 року нацисти розстріляли понад 33 тисяч київських євреїв. Загальна кількість загиблих у Бабиному Яру з 1941 по 1943 рік, за різними оцінками, становить від 70 000 до 100 000 людей.