План перемоги спрямований на зміцнення України, і одним з ключових його пунктів є вступ країни до НАТО та подальше членство в Альянсі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті “Україна — Південно-Східна Європа”.

“Що стосується НАТО в цілому. Так, є такий пункт в плані перемоги. Як я і сказав, план розрахований на посилення України. В цьому не може бути скепсису від партнерів, на мою думку, якщо вони не бояться РФ. Ми хочемо отримати перший крок — запрошення. Запрошення Альянс не є членством в НАТО. Так, краще бути членом НАТО, безумовно“, — заявив Зеленський

Водночас президент наголосив, що сьогодні важливо говорити про посилення українських позицій зараз.

“Не після війни, не за 10 років, не за 30 років. Зараз. Це посилення — це можливість бути сильним в цьому політичному напрямку під час тих чи інших майбутніх переговорів”, — підкреслив глава держави.

Він також зазначив, що скептичні країни можуть бути скептичними щодо членства України в НАТО під час війни.