Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті “Україна — Південно-Східна Європа”.
“Що стосується НАТО в цілому. Так, є такий пункт в плані перемоги. Як я і сказав, план розрахований на посилення України. В цьому не може бути скепсису від партнерів, на мою думку, якщо вони не бояться РФ. Ми хочемо отримати перший крок — запрошення. Запрошення Альянс не є членством в НАТО. Так, краще бути членом НАТО, безумовно“, — заявив Зеленський
Водночас президент наголосив, що сьогодні важливо говорити про посилення українських позицій зараз.
“Не після війни, не за 10 років, не за 30 років. Зараз. Це посилення — це можливість бути сильним в цьому політичному напрямку під час тих чи інших майбутніх переговорів”, — підкреслив глава держави.
Він також зазначив, що скептичні країни можуть бути скептичними щодо членства України в НАТО під час війни.
“Ми їх розуміємо, тому говоримо про запрошення. Якщо тут країни проти, то вони будуть проти й після цього. Тому хочеться не їхньої дипломатичної оцінки, а реальної відповіді. Якщо вони хочуть, щоб ця війна закінчилась, то тоді вони підтримають наші пропозиції. Запрошення є частиною цих пропозицій”, — підсумував президент.
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