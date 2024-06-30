Президент України Володимир Зеленський впевнений, що наша країна продовжить свій шлях до вступу у Північноатлантичний Альянс попри те, що Сполучені Штати наразі не готові надати запрошення й про це відкрито говорять.

Про це він сказав в інтерв’ю Труді Рубін, колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer.

Глава держави звернув увагу на дві різні позиції американських політиків – чинного президента Джо Байдена, який стверджує, що НАТО не готове дати Україні запрошення, та кандидата на цю посаду Дональда Трампа, який впевнений, що війна в Україні могла б і не розпочатись, аби не НАТО.

Такі погляди, на думку Зеленського, свідчать про те, що всі країни не бачать сьогодні Україну в НАТО.

“Я вважаю, що це політика: крок вперед і два кроки назад. Я не вважаю, що це політика лідерів світу. Це обережність. Це як кроки саперів на мінованій території”, – сказав український лідер.

Водночас Зеленський пояснив, що США не запрошують Україну до НАТО, через те, що не хочуть дратувати російського президента Володимира Путіна.

Наразі ж актуальним для України, за словами президента, є не стільки вступ до НАТО, як надання західними партнерами всього необхідного для захисту від російської агресії.

“Ми просимо Patriot, достатню кількість F-16, ми просимо можливості використовувати зброю, щоб захистити себе. Якщо НАТО ще не готово нас захистити та взяти у свій союз, то ми просимо далі дати нам все, щоб ми могли захистити себе самі”, – наголосив президент України.

Додамо, що під час інтерв’ю глава держави визнав, що Росія втрачає 6 військових загиблими на одного українця.