Про це він сказав в інтерв’ю Труді Рубін, колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer.
Глава держави звернув увагу на дві різні позиції американських політиків – чинного президента Джо Байдена, який стверджує, що НАТО не готове дати Україні запрошення, та кандидата на цю посаду Дональда Трампа, який впевнений, що війна в Україні могла б і не розпочатись, аби не НАТО.
Такі погляди, на думку Зеленського, свідчать про те, що всі країни не бачать сьогодні Україну в НАТО.
“Я вважаю, що це політика: крок вперед і два кроки назад. Я не вважаю, що це політика лідерів світу. Це обережність. Це як кроки саперів на мінованій території”, – сказав український лідер.
Водночас Зеленський пояснив, що США не запрошують Україну до НАТО, через те, що не хочуть дратувати російського президента Володимира Путіна.
Наразі ж актуальним для України, за словами президента, є не стільки вступ до НАТО, як надання західними партнерами всього необхідного для захисту від російської агресії.
“Ми просимо Patriot, достатню кількість F-16, ми просимо можливості використовувати зброю, щоб захистити себе. Якщо НАТО ще не готово нас захистити та взяти у свій союз, то ми просимо далі дати нам все, щоб ми могли захистити себе самі”, – наголосив президент України.
Додамо, що під час інтерв’ю глава держави визнав, що Росія втрачає 6 військових загиблими на одного українця.
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