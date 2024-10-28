Про це він сказав в інтерв’ю газеті Times of India.

“Моді є прем’єр-міністром справді величезної країни з точки зору населення, економіки, впливу. Така країна не може просто сказати, що ми зацікавлені в закінченні війни – ми всі в цьому зацікавлені. Прем’єр-міністр Моді може впливати на завершення війни з Україною. Це його величезна цінність у будь-якому конфлікті. Це величезна цінність Індії”, — сказав Зеленський.

Він додає, що обмеження російської економіки, недоступність дешевих енергоресурсів та ускладнення роботи оборонно-промислового комплексу Росії “призведуть до зменшення здатності Москви вести війну проти нас”.

Зеленський зазначив, що Моді міг би провести переговори між Україною та Росією в Індії, підкресливши, що важливо підготуватися до цього і дотримуватися українського формату, оскільки війна триває на українській території. Президент зауважив, що для цього є платформа — Саміт миру.

Обговорюючи нещодавно оприлюднений план перемоги, Зеленський заявив, що це є спробою зміцнити Україну як “міст до мирних переговорів”.