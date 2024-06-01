Наміри кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа завершити війну між Росією та Україною завдяки поступкам російському диктатору Володимиру Путіну можуть бути небезпечними не лише для України, але й для позиції США у світі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.

На думку глави держави, ймовірна домовленість Трампа з Путіним не зупинить російського диктатора.

“Я не розумію, невже він (Дональд Трамп, – ред.) хоче бути президентом-лузером? Уявімо, що Трамп став президентом та вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад, і якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати. Уявімо. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США?”, – сказав Зеленський.

Президент України вважає, що у разі перемоги Путіна у війні президент США виглядатиме слабким. Йдеться не лише про особисті якості американського лідера, але й про інституційність США. Це, своєю чергою, може призвести до того, що на кривавий шлях вийдуть авторитарні лідери інших країн і це неминуче призведе до третьої світової війни.

“І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам і припинення вогню, і початок того, про що всі бояться говорити. Це третя світова війна”, – заявив Зеленський.