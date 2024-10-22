Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який спрямований на боротьбу з корупційними проявами та іншими правопорушеннями в системі встановлення інвалідності для посадових осіб державних органів.
Документ, який базується на рішенні РНБО, передбачає комплекс заходів, спрямованих на реформування та посилення прозорості медико-соціальної експертизи.
Ключові моменти указу:
- Створення робочих груп: Міністерство охорони здоров’я разом з правоохоронними органами (ДБР, СБУ, Нацполіція) та військовими адміністраціями протягом тижня сформують робочі групи, завданням яких буде перевірка рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям.
- Перевірка рішень: Протягом трьох місяців робочі групи мають підготувати доповідь про обґрунтованість рішень МСЕК. У разі виявлення неправомірних дій, буде ініційовано їх перегляд та інформування правоохоронних органів.
- Цифровізація МСЕК: МОЗ та Мінцифри мають протягом двох тижнів розробити план цифровізації всіх етапів процедури медико-соціальної експертизи та передати його на розгляд Кабміну.
- Аудит пенсійних виплат: Пенсійний фонд, ДБР, Нацполіція та СБУ проведуть аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності для посадових осіб державних органів.
- Реформування МСЕК: У місячний строк буде розроблено законопроєкт, який має на меті ліквідацію МСЕК до кінця 2024 року та запровадження нової системи оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування.
- Перегляд пенсійних виплат: Планується розробити законопроєкт, який перегляне систему та механізм нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.
- Унормування зарплат та пенсій прокурорів: Уряд має підготувати та внести до парламенту законопроєкт, який чітко визначить порядок нарахування зарплат та пенсій працівникам органів прокуратури та запровадить соціальні гарантії для осіб з інвалідністю, які працюють в органах прокуратури.
- Перевірка рішень МСЕК для прокурорів: Планується провести повторні перевірки рішень МСЕК, які стосуються встановлення інвалідності для прокурорів.
- Перетин кордону колишніми посадовцями: Державна прикордонна служба та інші заінтересовані органи мають внести зміни до нормативно-правових актів, що стосуються перетину кордону колишніми посадовцями, які мають інвалідність. Буде визначено перелік документів, які підлягатимуть перевірці.
- Кримінальна відповідальність: НАЗК доручено розробити та внести до Кабміну до кінця 2024 року законопроєкти, які визначать голів та членів МСЕК як суб’єктів кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та відповідачами у справах про визнання необґрунтованими активів (цивільна конфіскація).
Законодавчі зміни, які запроваджує указ, спрямовані на реформування системи медико-соціальної експертизи, підвищення її прозорості, ліквідацію корупційних схем та забезпечення справедливого доступу до соціальних гарантій для осіб з інвалідністю.
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