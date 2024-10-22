Згідно з рішенням РНБО, медико-соціальні експертні комісії припинять свою діяльність з 31 грудня цього року.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який спрямований на боротьбу з корупційними проявами та іншими правопорушеннями в системі встановлення інвалідності для посадових осіб державних органів.

Документ, який базується на рішенні РНБО, передбачає комплекс заходів, спрямованих на реформування та посилення прозорості медико-соціальної експертизи.

Ключові моменти указу:

Створення робочих груп: Міністерство охорони здоров’я разом з правоохоронними органами (ДБР, СБУ, Нацполіція) та військовими адміністраціями протягом тижня сформують робочі групи, завданням яких буде перевірка рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям.

Міністерство охорони здоров’я разом з правоохоронними органами (ДБР, СБУ, Нацполіція) та військовими адміністраціями протягом тижня сформують робочі групи, завданням яких буде перевірка рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Перевірка рішень: Протягом трьох місяців робочі групи мають підготувати доповідь про обґрунтованість рішень МСЕК. У разі виявлення неправомірних дій, буде ініційовано їх перегляд та інформування правоохоронних органів.

Цифровізація МСЕК: МОЗ та Мінцифри мають протягом двох тижнів розробити план цифровізації всіх етапів процедури медико-соціальної експертизи та передати його на розгляд Кабміну.

МОЗ та Мінцифри мають протягом двох тижнів розробити план цифровізації всіх етапів процедури медико-соціальної експертизи та передати його на розгляд Кабміну. Аудит пенсійних виплат: Пенсійний фонд, ДБР, Нацполіція та СБУ проведуть аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності для посадових осіб державних органів.

Пенсійний фонд, ДБР, Нацполіція та СБУ проведуть аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності для посадових осіб державних органів. Реформування МСЕК: У місячний строк буде розроблено законопроєкт, який має на меті ліквідацію МСЕК до кінця 2024 року та запровадження нової системи оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування.

У місячний строк буде розроблено законопроєкт, який має на меті ліквідацію МСЕК до кінця 2024 року та запровадження нової системи оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування. Перегляд пенсійних виплат: Планується розробити законопроєкт, який перегляне систему та механізм нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

Планується розробити законопроєкт, який перегляне систему та механізм нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів. Унормування зарплат та пенсій прокурорів: Уряд має підготувати та внести до парламенту законопроєкт, який чітко визначить порядок нарахування зарплат та пенсій працівникам органів прокуратури та запровадить соціальні гарантії для осіб з інвалідністю, які працюють в органах прокуратури.

Уряд має підготувати та внести до парламенту законопроєкт, який чітко визначить порядок нарахування зарплат та пенсій працівникам органів прокуратури та запровадить соціальні гарантії для осіб з інвалідністю, які працюють в органах прокуратури. Перевірка рішень МСЕК для прокурорів: Планується провести повторні перевірки рішень МСЕК, які стосуються встановлення інвалідності для прокурорів.

Планується провести повторні перевірки рішень МСЕК, які стосуються встановлення інвалідності для прокурорів. Перетин кордону колишніми посадовцями: Державна прикордонна служба та інші заінтересовані органи мають внести зміни до нормативно-правових актів, що стосуються перетину кордону колишніми посадовцями, які мають інвалідність. Буде визначено перелік документів, які підлягатимуть перевірці.

Державна прикордонна служба та інші заінтересовані органи мають внести зміни до нормативно-правових актів, що стосуються перетину кордону колишніми посадовцями, які мають інвалідність. Буде визначено перелік документів, які підлягатимуть перевірці. Кримінальна відповідальність: НАЗК доручено розробити та внести до Кабміну до кінця 2024 року законопроєкти, які визначать голів та членів МСЕК як суб’єктів кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та відповідачами у справах про визнання необґрунтованими активів (цивільна конфіскація).

Законодавчі зміни, які запроваджує указ, спрямовані на реформування системи медико-соціальної експертизи, підвищення її прозорості, ліквідацію корупційних схем та забезпечення справедливого доступу до соціальних гарантій для осіб з інвалідністю.