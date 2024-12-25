Президент України ухвалив рішення про звільнення Олексія Макеєва з посади посла України в Німеччині. Офіційно заміна Макеєва є частиною регулярної ротації багатьох українських дипломатів у світі.

Про це пише BILD з посиланням на кілька джерел у дипломатичних колах.

Макеєв працював на посаді з жовтня 2022 року, змінивши Андрія Мельника, який понад сім років очолював українське посольство в Берліні.

“Європейська правда” зазначала, що в дипломатичних колах не є таємницею, хто постійно критикував Макеєва. За інформацією Bild, мова йде про його попередника Андрія Мельника, якого потім було призначено на посаду посла в Бразилії.

Зазначається, що наразі Мельник повертається на дипломатичну сцену, отримавши підвищення на посаду постійного представника України при ООН замість Кислиці.

Як пише видання, під час каденції Макеєва Німеччина надала Україні значну допомогу, зокрема 121 бойовий танк, 140 бойових машин піхоти та інше озброєння.

За словами інсайдерів, Макеєв залишатиметься в Німеччині до лютого 2024 року, а його документи про відставку вже надіслані до МЗС у Берліні.