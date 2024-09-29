Президент розповів, що американцям важливо знати, що Україна хоче використовувати відповідну зброю лише по військових цілях.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News після зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

“Я налаштований більш позитивно, але подивимося, знаєте, це наразі не залежить від нас”, — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що для американців важливо розуміти, що Україна планує використовувати далекобійну зброю виключно проти військових об’єктів.

Нагадаємо, раніше речник президента Сергій Никифоров зазначив, що під час візиту української делегації до США американська сторона виявила значний інтерес до так званого плану перемоги, незважаючи на певні суперечливі повідомлення у ЗМІ.