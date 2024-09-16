Президент України Володимир Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН 25 вересня, де основними темами стануть війна в Україні та підтримка міжнародної спільноти.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

24 вересня на Генеральній Асамблеї ООН на загальних дебатах виступить президент США Джо Байден, а 25 вересня — Володимир Зеленський.

Очікується, що Зеленський представить західним партнерам, зокрема президенту Байдену та кандидатам на вибори в США, таким як Дональд Трамп і Камала Гарріс, план перемоги України.

Британські представники наголошують, що зустрічі лідерів, які зберуться на вересневу Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку, стануть майданчиком для узгодження ключових аспектів подальшої підтримки України в протистоянні російській агресії.

Зокрема, буде обговорено можливість застосування далекобійної зброї, наданої Україні, для ударів по цілях на російській території, звідки здійснюються атаки на українські міста.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, який разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном відвідав Київ 11 вересня і був у Вашингтоні з прем’єр-міністром Кіром Стармером 13 вересня, зазначив, що основні теми “будуть продовжені на Генасамблеї у ширшому колі”.

“Важливо, щоб союзники, які підтримують Україну, мали спільну стратегію”, — підкреслив Стармер в інтерв’ю британському телебаченню 15 вересня.