Зеленський виступить на засіданні Радбезу ООН 24 вересня

Про майбутній виступ Володимира Зеленського повідомило видання Reuters з посиланням на заяву місії Словенії в Організації Об’єднаних Націй.

З 22 по 27 вересня відбуватиметься тиждень високого рівня в ООН. З-поміж іншого, 22 та 23 вересня слід очікувати на “Саміт майбутнього” з численною кількістю відомих світових політиків.

Президент Зеленський виступатиме на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, 24 вересня. За інформацією ЗМІ, присвячене воно буде саме російсько-українській війні.

Зустріч відбудеться, коли світові лідери перебуватимуть у Нью-Йорку на щорічній зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН,

– пишуть міжнародні аналітики.

Ймовірно, Володимир Зеленський їде в Сполучені Штати не з порожніми руками, а “планом перемоги”, який хоче представити президенту Джо Байдену. Нещодавно глава нашої держави наголошував, що стратегія повністю готова.

Можна сказати, що вже повністю готовий наш план перемоги – усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями. Найголовніше тепер – рішучість реалізувати.