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Зеленський виступить на засіданні Радбезу ООН 24 вересня

У Нью-Йорк на Генасамблею ООН прямують світові лідери, адже там невдовзі відбуватиметься "Саміт майбутнього" та особливий тиждень. Зокрема, перед міжнародною спільнотою планує виступити український президент. Їде він в США не з порожніми руками.

Середа, 18 вересня 2024, 22:58

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Про майбутній виступ Володимира Зеленського повідомило видання Reuters з посиланням на заяву місії Словенії в Організації Об’єднаних Націй.

З 22 по 27 вересня відбуватиметься тиждень високого рівня в ООН. З-поміж іншого, 22 та 23 вересня слід очікувати на “Саміт майбутнього” з численною кількістю відомих світових політиків.

Президент Зеленський виступатиме на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, 24 вересня. За інформацією ЗМІ, присвячене воно буде саме російсько-українській війні.

Зустріч відбудеться, коли світові лідери перебуватимуть у Нью-Йорку на щорічній зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН,
– пишуть міжнародні аналітики.

Ймовірно, Володимир Зеленський їде в Сполучені Штати не з порожніми руками, а “планом перемоги”, який хоче представити президенту Джо Байдену. Нещодавно глава нашої держави наголошував, що стратегія повністю готова.

Можна сказати, що вже повністю готовий наш план перемоги – усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями. Найголовніше тепер – рішучість реалізувати.

Теги: Володимир Зеленський, Радбез ООН, Саміт майбутнього

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