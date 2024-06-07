Наступного тижня президент Зеленський прибуде з візитом у Німеччину. У вівторок і середу в Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України.

Про це пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung

У вівторок Зеленський вирушить до Берліна, де, як очікується, виступить з промовою в Бундестазі.

Конференція з питань відновлення України, організована Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини, відбудеться у вівторок та середу наступного тижня.

Німецьке видання підкреслило, що хоча це буде не перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, він вперше особисто виступить у Бундестазі. Для цього депутати мали б зібратися на спеціальне засідання.