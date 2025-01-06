Про це Володимир Зеленський сказав у подкасті Лекса Фрідмана.
“Якщо ми беремо, наприклад, гроші Сполучених Штатів Америки, за весь цей час цієї війни проголосовано або ухвалено рішення було десь по 177 мільярдів. Давайте будемо чесними. Ми не отримали половини цих грошей”, — сказав він.
Крім того, президент повідомив, що намагався домовитися з американською стороною про можливість транспортування зброї для України літаками “Антонов”, дислокованими в Європі, але отримав відмову.
За його словами, ці вантажі перевозили американські літаки, що призводило до додаткових витрат на транспортування. Він поставив питання про те, чи можна це вважати корупцією або лобізмом.
“Мої літаки стояли, а цю зброю перевозили американські літаки, вантажні літаки. Але всюди доводиться витрачати гроші, отже, ми могли б отримати більше озброєння, але довелося платити за ці дуже дорогі літаки. Моє запитання — це корупція чи це лобізм?” — пояснив Глава держави.
Зеленський також зазначив, що за лобіюванням таких рішень стоять певні компанії, але відмовився вдаватися в деталі. Він зауважив, що не хотів провокувати скандалів, адже це могло призвести до припинення надання підтримки Україні.
“І тому говорячи про корупцію слід запитати хто до неї причетний. Якщо було $177 мільярдів, а ми отримали половину — тоді де інше? Знайшовши другу половину ви знайдете корупцію”, — наголосив президент.
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