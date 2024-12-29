Президент зазначив, що створення інституції військового омбудсмена було запитом військових і об'єктивною потребою.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні президента

“Зараз підготовлене перше рішення – указ про призначення уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Щоб розпочати цю роботу й підготувати запуск інституції омбудсмена. Я обрав кандидатуру – сильну кандидатуру. Указ буде опублікований завтра”, — сказав Президент.

Зеленський зазначив, що створення інституції військового омбудсмена було запитом військових і об’єктивною потребою.

“Потрібна така людина, яка здатна буде захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсмен разом із Міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів. Ми обговорювали створення такої інституції з міністром оборони України, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства – багато було поглядів”, — розповів президент.