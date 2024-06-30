Про це він заявив на своєму Telegram-каналі.

“Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя”, – зазначив Зеленський.

Він вкотре наголосив на необхідності сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є.

“Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють”, – підсумував президент.

Від початку доби 30 червня на фронті відбулося вже 47 бойових зіткнень, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 10 штурмових дій, п’ять атак ще тривають.