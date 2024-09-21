Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, пише “Інтерфакс-Україна”.

“Відбуваються деякі процеси з ізоляції Криму. Є окрема операція, частиною якої було руйнування угруповання російського флоту в Чорному морі”, — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що російські окупанти заявили, що в ніч на 21 вересня над Кримом протиповітряна оборона збила три безпілотники.