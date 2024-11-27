Зеленський заявив, що підпише держбюджет на 2025 рік вже завтра

Володимир Зеленський підпише закон про державний бюджет на 2025 рік вже завтра, одразу після того, як документ надійде з Верховної Ради.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України.

Зеленський повідомив, що провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком та представниками Верховної Ради. Під час зустрічі були обговорені ключові параметри державного бюджету на 2025 рік, а також фінансова готовність як на грудень, так і на наступний рік.

“Домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік – відразу після того, як закон надійде з Верховної Ради”, — зазначив президент.

Він запевнив, що всі фінансові потреби України на найближчий час та наступний рік гарантовані.