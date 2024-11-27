21:57 Байдену не вистачить часу на виплату обіцяної допомоги Україні, — WSJ
21:36 У Берліні збільшується кількість біженців, які не планують повертатися в Україну
21:17 Зеленський обговорив з Генсеком НАТО посилення ППО України
20:59 Північна Корея готується передати Росії балістичні ракети для ударів по Україні
20:42 Зеленський заявив, що підпише держбюджет на 2025 рік вже завтра
19:55 Адміністрація Байдена закликає Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, — ЗМІ
19:33 Вилучення з фронту 120 мм мін: деталі розслідування та що з ними не так
19:14 В “Укренерго” повідомили, як у четвер відключатимуть світло
18:37 Генштаб: Від початку доби відбулося понад 100 боєзіткнень
18:18 Верещук: Немає офіційних даних про кількість осіб, що повернулися на окуповані території
17:56 Польща чекає офіційної відповіді України для початку ексгумаційних робіт на Волині
17:39 “Смарагдовий” колір світлофора: у патрульній поліції роз’яснили зміни в нормах
17:23 У наступному році пачка цигарок здорожчає на 40 грн, — нардеп
16:58 В Україні з грудня посилюють відповідальність за домашнє насильство
16:43 Екснардепа Царьова засудили до 8 років ув’язнення за фінансування агресії РФ
16:22 Зеленський: Україна може стати членом ЄС під час роботи нової Єврокомісії
15:56 На Тернопільщині залишається критичною ситуація з енергопостачанням через російську атаку
15:15 Премʼєр Словаччини заявив, що відвідає Москву для святкування 9 травня
14:55 СБУ зірвала теракт на військовому аеродромі Кіровоградщини
14:37 ЄБРР розглядає можливість прискорити розвиток зеленої енергетики в Україні
14:19 Генералу РФ оголошено підозру за ракетний удар по лікарні “Охматдит”
13:57 Британія проаналізувала кризу у військово-медичній системі Росії
13:39 Російські військові передають партизанам дані про С-400 у Криму
13:17 Україна розглядає можливість відкриття консульства в колишній будівлі генконсульства РФ у Познані
12:38 Українська енергосистема працює в умовах дефіциту: тривають обмеження споживання
12:18 Поляки не повинні блокувати пункти пропуску з Україною, це критична інфраструктура, – Сікорський
11:56 Україна успішно виконала ключові антикорупційні рекомендації GRECO
11:37 Росіяни знищили український завод на Львівщині, щоб усунути конкурента на ринку ЄС
11:19 У Києві новорічні свята відзначатимуть без масових заходів та ярмарків
10:57 У Житомирі затримано агентів РФ, причетних до теракту біля райуправління поліції
10:39 Сили ППО ліквідували 36 БпЛА
10:17 Австрія готова прийняти нову хвилю українських біженців
09:55 Ізраїль та “Хезболла” погодили перемир’я
09:38 224 боєзіткнення за добу: найгарячіше на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках
09:17 Глава ВПС США: Війна Сполучених Штатів з Росією чи Китаєм може статися у будь-який момент
08:55 Байден закликав Конгрес виділити $24 млрд додаткової допомоги Україні

Зеленський заявив, що підпише держбюджет на 2025 рік вже завтра

Володимир Зеленський підпише закон про державний бюджет на 2025 рік вже завтра, одразу після того, як документ надійде з Верховної Ради.

Середа, 27 листопада 2024, 20:42

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України.

Зеленський повідомив, що провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком та представниками Верховної Ради. Під час зустрічі були обговорені ключові параметри державного бюджету на 2025 рік, а також фінансова готовність як на грудень, так і на наступний рік.

“Домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік – відразу після того, як закон надійде з Верховної Ради”, зазначив президент.

Він запевнив, що всі фінансові потреби України на найближчий час та наступний рік гарантовані.

Теги: Володимир Зеленський, держбюджет, економіка, податки

Межа у Telegram

Підписатись