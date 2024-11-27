Зеленський заявив, що підпише держбюджет на 2025 рік вже завтра

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України.
Зеленський повідомив, що провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком та представниками Верховної Ради. Під час зустрічі були обговорені ключові параметри державного бюджету на 2025 рік, а також фінансова готовність як на грудень, так і на наступний рік.
“Домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік – відразу після того, як закон надійде з Верховної Ради”, — зазначив президент.
Він запевнив, що всі фінансові потреби України на найближчий час та наступний рік гарантовані.
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