Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.
Розмова Туска та Зеленського стосувалась ситуації в Харківській області, де сили РФ почали новий наступ, та потреб Києва в ППО “для захисту Харкова й інших регіонів”.
Також, за словами президента, із польським прем’єром вони обговорили захист газової інфраструктури на заході України.
“Одна із цілей РФ зараз – газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти”, — повідомив Зеленський.
“Також доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди. Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна”, – підсумував він.
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