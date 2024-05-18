Президент України наголосив на важливість допомагати країні надалі, а також розкритикував заборону США використовувати зброю проти ударів по території Росії.

Про це Зеленський сказав в інтервʼю AFP.

Зазначається, що Україна має лише близько 25% того, що потрібно для захисту країни з погляду протиповітряної оборони.

Глава держави наголосив, що Україні необхідно 120-130 винищувачів F-16 або інших передових літаків, щоб мати паритет з Росією.

“Вони (росіяни) можуть вести вогонь зі своєї території по нашій будь-якою зброєю. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми нічого не можемо зробити з їхніми системами, які знаходяться на їх території”, — додав він.

Президент заявив 17 травня, що перетин росіянами кордону у Харківській області пов’язаний з відсутністю в України протиповітряної оборони, тому росіяни атакують з відстані.

Водночас видання писало про те, що Україна могла попросити у США дозвіл на скасування обмеження щодо використання американської зброї по території Росії, яку визнає Вашингтон.

Нагадаємо, що в ISW вважають, як заборона США на використання американської зброї для ударів по території Росії становить серйозну перешкоду для України у захисті від російських наступальних операцій на півночі Харківської області.

Представники США знову підтвердили, що Білий дім не бажає, щоб надана США зброя використовувалася для ударів по військовим цілям у Росії. Речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що адміністрація Байдена не змінила свою позицію щодо використання американської зброї українськими силами для ударів по цілях на території Росії. Вона також зазначила, що адміністрація вважає, що ця зброя має бути використана для звільнення окупованої української території.