Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для газети Il Foglio.
Трамп раніше закликав Росію припинити війну проти України та укласти угоду, пригрозивши у разі відмови податками, тарифами й санкціями.
Зеленський переконаний, що Дональд Трамп справді прагне завершити війну. Водночас він зазначив, що не має уявлення про деталі плану президента США і припустив, що Трамп також може не знати всіх нюансів.
“Там є сигнал сильної людини. Він не робить пострілів у повітря, який про щось попереджає. Він одразу подає прямий меседж“, — заявив Зеленський.
На думку Зеленського, російський президент Володимир Путін не прагне закінчення війни, адже Росія “розуміє лише мову сили”.
“Трамп розуміє усі ці виклики і просто каже, що треба закінчувати війну, бо буде гірше. Він говорить “гірше” з нахилом у російський бік. Це така тактика. Мені вона на сьогодні імпонує“, — сказав президент.
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