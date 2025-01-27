Президент України висловив переконання, що президент США Дональд Трамп має тактику завершення війни в Україні, і назвав його звернення до Росії з вимогою закінчити воєнні дії "сигналом сильної людини".

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для газети Il Foglio.

Трамп раніше закликав Росію припинити війну проти України та укласти угоду, пригрозивши у разі відмови податками, тарифами й санкціями.

Зеленський переконаний, що Дональд Трамп справді прагне завершити війну. Водночас він зазначив, що не має уявлення про деталі плану президента США і припустив, що Трамп також може не знати всіх нюансів.

“Там є сигнал сильної людини. Він не робить пострілів у повітря, який про щось попереджає. Він одразу подає прямий меседж“, — заявив Зеленський.

На думку Зеленського, російський президент Володимир Путін не прагне закінчення війни, адже Росія “розуміє лише мову сили”.