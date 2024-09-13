Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів до більш рішучих дій, щоб допомогти Україні у захисті повітряного простору і спільному протистоянні російським ракетним атакам.

Про це президент сказав у зверненні до учасників ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Він порівняв ситуацію в Україні з Близьким Сходом, де союзники вже успішно збивали ракети і дрони, і підкреслив, що, хоча марка ракет може змінюватися, терористичні мотиви Ірану, що стоять за їх застосуванням та розповсюдженням, залишаються незмінними.

“Якщо союзники разом збивають ракети і дрони у небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про збиття російських ракет і іранських “Шахедів” в небі України? Причому це не робиться і тоді, коли ракети і дрони прямують буквально на територію наших сусідів”, — наголосив Зеленський.

За його словами, коли під час переговорів порушується питання збиття ракет та дронів у небі України силами партнерів, співрозмовники уникають відповіді.

“Коли ми порушуємо це питання з нашими партнерами, всі намагаються його просто заговорити. І бояться навіть сказати: “Ми працюємо над цим”. Поки що лише Білорусь відзначилася збиттям російських “Шахедів”. Це принизливо для сильного демократичного світу”, — заявив президент.