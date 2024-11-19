Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен.
Президент розповів, що українська сторона зараз працює над тим, щоб усі країни підтримали рішення про далекобійність.
“Я думаю, що після заяв (Путіна. – ред.) про ядерну зброю вже час і Німеччині підтримати відповідні рішення”, – підкреслив Зеленський.
Він зазначив, що “дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал РФ, де б він не перебував”.
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