Про це пише Associated Press.
Зазначається, що Зеленський сказав групі з понад 500 делегатів з приблизно 40 країн, що він “розчарований” тим, що деякі світові лідери ще не підтвердили участь у конференції у Швейцарії, яка відбудеться приблизно через два тижні.
Глава держави не назвав жодної країни, але можлива участь Китаю, найважливішого союзника Росії, розглядається як ключове питання.
Зеленський зазначив, що Україна має пропозиції, які є основою миру та які стосуються ядерної безпеки, продовольчої безпеки, звільнення військовополонених і повернення викрадених Росією українських дітей.
“Час іде, а діти ростуть на путінській землі, де їх вчать ненавидіти батьківщину”, — сказав український президент.
- Зеленський має рішучість завершити війну протягом свого президентства
- Зеленський вважає, що Трамп може стати “президентом-лузером” за позицію щодо України
- Допомога від США надходить повільно й через це неможливо укомплектувати бригади-резерви та проводити ротацію, — Зеленський