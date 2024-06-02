Президент України Володимир Зеленський закликав групу високопосадовців оборонних відомств взяти участь у майбутньому Саміті миру, заявивши, що Україна готова почути "різні пропозиції та думки" щодо припинення війни з Росією.

Про це пише Associated Press.

Зазначається, що Зеленський сказав групі з понад 500 делегатів з приблизно 40 країн, що він “розчарований” тим, що деякі світові лідери ще не підтвердили участь у конференції у Швейцарії, яка відбудеться приблизно через два тижні.

Глава держави не назвав жодної країни, але можлива участь Китаю, найважливішого союзника Росії, розглядається як ключове питання.

Зеленський зазначив, що Україна має пропозиції, які є основою миру та які стосуються ядерної безпеки, продовольчої безпеки, звільнення військовополонених і повернення викрадених Росією українських дітей.

“Час іде, а діти ростуть на путінській землі, де їх вчать ненавидіти батьківщину”, — сказав український президент.