Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

“Головне зараз – швидкість. Швидкість реалізації домовленостей із партнерами про постачання зброї для наших воїнів. Швидкість подолання всіх російських схем обходу санкцій. Швидкість пошуку політичних рішень для того, щоб захистити життя від російського терору.

Кожен лідер, який не втрачає часу, є рятівником життя. Кожна держава, яка вміє діяти оперативно, захищає світовий порядок, заснований на правилах”, — написав Зеленський.