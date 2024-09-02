Про це повідомляє глава держави у Telegram-каналі.
“Сьогодні на перемовинах з Премʼєр-міністром Нідерландів ми говорили про посилення ППО, про нові системи ППО, про ракети до них, про F-16 для України, про всю необхідну зброю для нашої оборони проти російського окупанта. Снаряди для воїнів, техніка і захист життя по всій країні – зокрема, нашої енергетики”, – йдеться у заяві українського гаранта.
Зеленський подякував прем’єру Нідерландів за новий пакет допомоги вартістю понад 200 мільйонів євро й запропонував його країні взяли патронат над Запоріжжям.
“Ми говорили й про те, щоб Нідерланди взяли патронат над Запоріжжям: це інфраструктура, це захист нормального життя, це гуманітарні питання. Це те, що точно допоможе Україні”, – зазначив Президент.
- Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин
- Нідерланди дозволяють використовувати надані Україні F-16 на території РФ
- Нідерланди передадуть до кінця року 51 мобільний радар для ППО