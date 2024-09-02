У понеділок, 2 вересня, Президент України Володимир Зеленський на перемовинах з Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схофом обговорили питання посилення ППО, надання Україні більше озброєння та ракет, а також можливість Нідерландів взяти патронат над Запорізькою областю щодо гуманітарних питань.

Про це повідомляє глава держави у Telegram-каналі.

“Сьогодні на перемовинах з Премʼєр-міністром Нідерландів ми говорили про посилення ППО, про нові системи ППО, про ракети до них, про F-16 для України, про всю необхідну зброю для нашої оборони проти російського окупанта. Снаряди для воїнів, техніка і захист життя по всій країні – зокрема, нашої енергетики”, – йдеться у заяві українського гаранта.

Зеленський подякував прем’єру Нідерландів за новий пакет допомоги вартістю понад 200 мільйонів євро й запропонував його країні взяли патронат над Запоріжжям.

“Ми говорили й про те, щоб Нідерланди взяли патронат над Запоріжжям: це інфраструктура, це захист нормального життя, це гуманітарні питання. Це те, що точно допоможе Україні”, – зазначив Президент.