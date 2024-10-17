Україна пропонує розмістити на своїй території неядерний комплекс ракет стримування такої потужності, що могла би забезпечити дотримання угод з боку Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні Європейської ради.

“Ми пропонуємо розмістити пакет, який або змусить росію брати учать у реальних мирних перемовинах, або дасть змогу руйнування їхніх військових об’єктів. Зараз уже йдеться про мир шляхом погроз. Це про відповідний пакет ракет”, – заявив президент.

Він також зазначив, що деталі пропозиції були розкриті партнерам, здатним допомогти з її реалізацією — США, Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині, але Україна готова поділитися інформацією з усіма лідерами, які бажають надати підтримку.

Зеленський чітко запевнив, що Україна стала б застосовувати цей пакет стримування лише у випадку продовження війни Росією.